Dienstleister Wir kooperieren in den Bereichen Durchführung, Lieferung, Verbesserung, Analyse, Anpassung, Support und Vertrieb unserer definierten Leistungen mit externen Dienstleistern. Dienstleister, mit denen wir Ihre personenbezogenen Daten austauschen können, sind: IT- und Cloud-Provider Diese Dienstleister liefern die für die Ausführung der App oder die Lieferung der definierten Leistungen erforderliche Hardware, Software, Netzwerk-, Speicher- und Transaktionstechnik oder dergleichen Technologie. Anbieter von Analysediensten Diese Dienstanbieter liefern die für die Durchführung von App-Analysen erforderliche Hardware, Software, Netzwerk und Speichertechnologien bzw. andere erforderliche Technologien. Philips verlangt von Dienstleistern ein Ihren personenbezogenen Daten angemessenes und dem von uns gewährten ähnliches Schutzniveau. Wir verlangen von unseren Dienstleistern, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ausschließlich nach unserer Weisung und nur für die oben genannten bestimmten Zwecke erfolgt und dass der Datenzugriff auf das für die Lieferung einer bestimmten Leistung notwendige Maß beschränkt und die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten geschützt wird. Andere Dritte Philips kann auch mit Dritten zusammenarbeiten, die Ihre personenbezogenen Daten zu deren Zwecken nutzen. Wenn Philips personenbezogene Daten mit Dritten austauscht, die Ihre personenbezogen Daten zu eigenen Zwecken nutzen, wird Philips Sie nach geltendem Gesetz vor der Weitergabe der Daten informieren und/oder Ihre Einwilligung einholen. In diesen Fall lesen Sie bitte die Datenschutzerklärungen der Dritten sorgfältig, da sie über deren Datenschutzpraktiken aufklären, unter anderem darüber, welche Art von personenbezogenen Daten dort erfasst werden und wie diese verwendet, verarbeitet und geschützt werden. Es kommt vor, dass Philips einen Geschäftsbereich oder Teile davon an ein anderes Unternehmen veräußert. Ein solcher Eigentumswechsel kann bedeuten, dass Ihre direkt mit dem betreffenden Geschäftsbereich in Zusammenhang stehenden personenbezogenen Daten auf die Käuferin übergehen. Im Falle einer Fusion, Akquisition, Umstrukturierung oder der Veräußerung von Anteilen oder kraft Gesetzes oder anderweitig sind alle Rechte und Pflichten von Philips unter dieser Datenschutzerklärung von uns an beliebige unserer verbundenen Unternehmen frei abtretbar, und wir können Ihre personenbezogenen Daten an beliebige unserer verbundenen Unternehmen, an Rechtsnachfolger oder neue Eigentümer übermitteln. Beachten Sie, dass Sie Facebook die Erlaubnis geben, folgende Daten mithilfe des Facebook-SDKs einzuholen, wenn Sie sich unter Android mit einem Facebook-Konto anmelden: App-bezogene Vorgänge: Dies umfasst allgemeine Vorgänge im Zusammenhang mit der App (z. B. Installation, Starten) sowie die sonstige standardmäßige Aufzeichnung von Produktmesswerten (z. B. Ladevorgänge und Leistung des SDKs). Konfigurationsdaten: Nachdem sich ein Nutzer angemeldet hat, tätigt das SDK im Hintergrund regelmäßige Anfragen, um die Nutzungsdauer des Zugriffs-Tokens automatisch zu verwalten. Informationen zu Fehlern: Das SDK erfasst Informationen zu Fehlern, darunter Informationen während der SDK-Initialisierung. Diese können die Nutzer-ID von Personen enthalten, die bei Facebook angemeldet sind. Kurzzeitig gespeicherte Daten: Das SDK erfasst einige Nutzeraktivitäten zur Vorbeugung von Betrug und missbräuchlicher Verwendung. Bei Nutzern, die nicht bei Facebook angemeldet sind, werden diese Daten nur kurzzeitig aufbewahrt. Facebook erfasst ggf. auch Analysedaten zur SDK-Nutzung durch Sie, den Namen der App, die Sie verwenden, das Datum, an dem Sie die Anmeldung autorisiert haben, sowie sämtliche URLs im Zusammenhang mir Ihrer Anmeldung. Mehr darüber, wie Facebook Ihre Informationen verwendet, erfahren Sie in der Datenschutzrichtlinie von Facebook. Hinweis: Die Anmeldung mit Facebook ist keine Pflicht. Sie können sich immer mit Ihrem MyPhilips-Konto anmelden. Grenzüberschreitende Übermittlung Ihre personenbezogenen Daten können in einem beliebigen Land gespeichert und verarbeitet werden, in dem wir Einrichtungen unterhalten oder Dienstleister in Anspruch nehmen. Indem Sie unsere definierten Leistungen nutzen, nehmen Sie zur Kenntnis, dass Informationen ggf. in andere Länder als Ihr Wohnsitzland übermittelt werden können und in diesen Ländern möglicherweise andere Datenschutzregeln als in Ihrem Land gelten. Unter bestimmten Umständen können Strafverfolgungsbehörden, Aufsichtsbehörden und Sicherheitsbehörden in solchen anderen Ländern berechtigt sein, Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten zu erhalten. Wenn Sie im EWR ansässig sind, können Ihre personenbezogenen Daten an unsere verbundenen Unternehmen oder an Dienstleister in Ländern außerhalb des EWR übermittelt werden, wenn die Europäische Kommission beschlossen hat, dass diese Länder ein angemessenes Datenschutzniveau nach EWR-Standards bieten (eine vollständige Liste dieser Länder finden Sie hier https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Für Übermittlungen aus dem EWR in Länder, deren Datenschutzniveau von der Europäischen Kommission nicht für angemessen befunden wurde, haben wir angemessene Maßnahmen eingesetzt, wie z. B. Verbindliche Unternehmensregeln für Daten von Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern und/oder von der Europäischen Kommission verabschiedete Standardvertragsklauseln, die dem Schutz Ihrer personenbezogenen Daten dienen. Eine Liste dieser Maßnahmen können Sie unter dem obigen Link einsehen, oder wenden Sie sich hier an uns. Wie lange bewahren wir Ihre Daten auf ? Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten so lange auf, wie dies angesichts der Zwecke, für die die Daten erfasst werden, erforderlich oder gestattet ist. Die Aufbewahrungsdauer richtet sich nach folgenden Kriterien: (i) Zeitraum, über den Sie die App und definierten Leistungen nutzen, (ii) ob für uns eine gesetzliche Aufbewahrungspflicht gilt oder (iii) ob die Aufbewahrung angesichts unserer Rechtsstellung (z. B. im Hinblick auf Verjährungsfristen, Rechtsstreitigkeiten oder behördliche Ermittlungen) angezeigt erscheint. We will retain your personal data for as long as needed or permitted in light of the purpose(s) for which the data is collected. The criteria we use to determine our retention periods include: (i) the length of time you use the App and Services; (ii) whether there is a legal obligation to which we are subject; or (iii) whether retention is advisable in light of our legal position (such as in regard to applicable statutes of limitations, litigation or regulatory investigations)Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). 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