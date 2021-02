Gesundheitsversorgung

Lokales Engagement der Standorte



Die Beschäftigten bei Philips engagieren sich in vielen Projekten an den Standorten Hamburg, Aachen, Böblingen, Wien, Klagenfurt oder Zürich. Die Teilnahme an Benefizläufen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gehört dabei genauso dazu wie regelmässige Sach- und Geldspende-Aktionen für lokale Organisationen, Stiftungen oder Vereine. Die Philips Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an allen DACH-Standorten sind dabei die treibende Kraft und sorgen dafür, dass diese Aktivitäten Bestand haben – einige bereits seit mehreren Jahrzehnten. Philips unterstützt diese starken Engagements ebenfalls mit finanziellen Mitteln.