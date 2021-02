Wir investieren in die Entwicklung umweltfreundlicher Technologien und Produkte, ergreifen Massnahmen, um den ökologischen Fussabdruck unserer Geschäftsprozesse und Lieferketten zu reduzieren und streben ein verletzungs- und krankheitsfreies Arbeitsumfeld an. Das Bekenntnis zur Kreislaufwirtschaft treibt uns an, Materialkreisläufe zu schliessen und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.