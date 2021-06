Dr. Uwe Heckert

Nach seinem Betriebswirtschaftsstudium in Berlin und Göttingen sowie an der State University of New York begann Uwe Heckert 1997 bei McKinsey & Company Inc., wo er als Berater und Senior -Projektleiter tätig war. Während dieser Zeit promovierte er im Fach Wirtschaftsinformatik zum Thema Wissensmanagement. 2005 wechselte er zu T-Systems International und leitete dort verschiedene Bereiche, zuletzt als Senior Vice President den Bereich ERP/SAP Systems Integration.

Ab 2013 setzte er seine Karriere beim international tätigen IT-Dienstleistungsunternehmen Unisys fort. Nachdem er als Vice President & General Manager erfolgreich das EMEA-Geschäft im öffentlichen Sektor verantwortete, übernahm er in einer globalen Rolle den Bereich Geschäftsanwendungen und -lösungen.

Seit dem 1. Juni 2021 ist Uwe Heckert Leiter des Philips DACH-Marktes.

Uwe Heckert wurde 1968 in Sondershausen in Deutschland geboren. Er ist verheiratet und hat drei Söhne.