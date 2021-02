Die Philips GmbH Market DACH ist eine der größten und umsatzstärksten Tochtergesellschaften von Royal Philips - einem weltweit führenden Konzern für Gesundheit und Wohlbefinden. Philips beschäftigt gut 5.173 Mitarbeiter in DACH und ist in die Sparten Health Systems (Medizinsysteme) und Personal Health (Konsumentenprodukte wie Unterhaltungselektronik und Elektro-Hausgeräte) sowie das ausgegliederte Unternehmen Philips Lighting (Beleuchtung) aufgeteilt. Ihren Sitz hat die Philips GmbH Market DACH in Hamburg, weitere große Standorte sind Böblingen, Aachen, Zürich und Wien. Neben Vertriebs- und Marketingaktivitäten sind in DACH wesentliche Kompetenzen für Forschung, Entwicklung und Fertigung angesiedelt.