Sie können zwei Arten von Tiefkühl-Pommes im Airfryer zubereiten:

1. Gefrorene, backfertige Pommes

2. Gefrorene Pommes, die sich zum Frittieren eigenen.

Tipp: Probieren Sie auch andere gefrorene Kartoffelvarianten außer Pommes.

Hinweis: Beachten Sie, dass es Unterschiede bei gefrorenen Pommes gibt. Verschiedene Marken und Varianten benötigen verschiedene Einstellungen. Im Handbuch und in der Schnellstartanleitung finden Sie Hinweise zu den Zubereitungszeiten. Wenn Ihre gefrorenen Pommes nicht wie erwartet gelingen, lesen Sie bitte die FAQ "Meine Speisen sind nicht so knusprig wie erwartet. Was kann ich tun?"