Entdecken Sie die neue Generation der Philips Akkusauger auf dem Markt: der SpeedPro Max und der SpeedPro Max Aqua mit Wischfunktion entfert noch mehr Schmutz und Flecken in einem Wisch. Beide überzeugen mit verbesserten und neuen Features im Vergleich zu ihren Vorgängermodellen. So werden alle Bodenbeläge in der Wohnung oder im Eigenheim im Handumdrehen sauber.