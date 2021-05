Babys lieben ihren Schnuller und ihr Lieblingskuscheltier. Die Avent Snuggles verbinden genau diese beiden Lieblingsgegenstände und machen die kleinen Tierchen zu einem tollen Geschenk für Babys. Die Avent Snuggles gibt es in vier liebenswerten Ausführungen, sodass Sie bei der Wahl des passenden Babygeschenks zwischen einer Giraffe, einem Elefanten, einem Affen und einer Robbe wählen können. Der Schnuller wird an einer kleinen Schlaufe am Kopf des Avent Snuggles befestigt, sodass der weiche Kuschelpartner beim Nuckeln am Schnuller fest in die Arme geschlossen werden kann. Die leicht beschwerten Arme der Avent Snuggles üben einen sanften Druck auf die Babybrust aus, was auf die Neugeborenen beruhigend und schützend wirkt.