Die ersten Tritte spüren

Alle Änderungen an den üblichen Bewegungen Ihres Babys, egal ob es sich um eine Zunahme oder Abnahme handelt, sollten sofort mit Ihrem Arzt besprochen werden. Bitte warten Sie nicht bis zu Ihrem nächsten Termin.



Wenn Sie Bedenken ansprechen, erhalten Sie die Unterstützung und den Rat, den Sie benötigen, damit Sie sich nicht unnötig Sorgen machen.



Sie werden möglicherweise gebeten, zur Überprüfung zu kommen. Das passiert recht häufig. Dann wird der Herzschlag Ihres Babys abgehört und Ihnen wird möglicherweise ein Ultraschall angeboten, um die Position Ihres Babys zu überprüfen. In den meisten Fällen ist alles in Ordnung, aber Vorsicht ist immer am besten.

Verfasst von Team Health & Parenting