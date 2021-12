Rezepte für ein köstliches vegetarisches Weihnachtsessen

Zitrusgelee mit Mandel-Crunch

Würden Sie lieber ein nicht traditionelles Weihnachtsdessert essen? Dann sollte dieses Zitrusgelee mit Mandel-Crunch auf Ihrer Speisekarte stehen. 12 Blätter Agar-Agar in kaltem Wasser einweichen. Schale von 4 Mandarinen entfernen, in Stückchen aufteilen und weiße Haut wegschneiden. Saft sammeln. Legen Sie das Zubehör für die Zitruspresse in die Küchenmaschine und drücken Sie weitere 12 Mandarinen und 1 Zitrone aus. Geben Sie den Saft in eine Pfanne mit schwerem Boden, fügen Sie 100 Gramm Zucker hinzu und bringen Sie ihn zum Kochen. Rühren Sie weiter, bis sich der Zucker aufgelöst hat.

Drücken Sie das gesamte Wasser aus der Gelatine und lösen Sie es in der heißen Zitrusflüssigkeit auf. Legen Sie die Pfanne in eine Schüssel mit eiskaltem Wasser und lassen Sie die Masse abkühlen, bis sie geleeartig ist. Die Mandelsegmente und Minzblätter vorsichtig unter das Gelee heben. Geben Sie das Gelee nun in eine Form und lassen Sie es 2–3 Stunden lang im Kühlschrank ruhen.

Stellen Sie den Ofen auf 180 °C ein. Ein Eiweiß mit einem Esslöffel Honig aufschlagen. Anschließend 100 Gramm gehobelte Mandeln hinzugeben. Die Mischung auf einem Backblech verteilen und 15–20 Minuten backen. Lassen Sie sie abkühlen und teilen Sie sie dann in Stücke.

Tauchen Sie nach 2–3 Stunden den Boden der Geleeform in eine heiße, warme Form, um sie aus der Form zu lösen. Schneiden Sie sie in Stücke und garnieren Sie sie mit dem Mandel-Crunch. Sowohl Kinder als auch Erwachsene werden dieses Dessert lieben!