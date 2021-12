Melatonin ist das körpereigene Hormon, das unsere Wachphasen- und Schlafzyklen reguliert. Wenn wir von Dunkelheit umgeben sind, steigt der Melatonin-Spiegel an, und er bereitet uns einfach darauf vor, in die verschiedenen Schlafstadien überzugehen. Im Sommer beispielsweise ist die Sonne höchstwahrscheinlich schon aufgegangen, wenn wir den Wecker ausschalten. Deshalb fühlen wir uns voller Energie und sind bereit, unseren Tag zu beginnen. Im Gegensatz zum Winter, dann ist es draußen immer noch ziemlich dunkel, wenn die meisten von uns aufwachen. Daher kann ein hoher Anteil an Melatonin-Produktion in unserem Körper im Winter unseren 24-Stunden-Zyklus beeinflussen, der unsere Funktionsweise reguliert, was häufig zu Schwierigkeiten beim Aufwachen führt. 1

Die Temperatur in unserem Körper ist die andere häufigste Ursache für das Verschlafen am Morgen. Unsere Körpertemperatur wird auch durch unseren Schlaf-Wach-Rhythmus reguliert. Wenn wir wach sind, steigt die Temperatur in unserem Körper an, um zu signalisieren, dass wir wach und aktiv sind. Das Gegenteil passiert, wenn wir schlafen. Unsere Temperatur sinkt, um uns mitzuteilen, dass es Zeit ist, ins Bett zu gehen, und erreicht den niedrigsten Punkt, wenn wir tief schlafen.2 Aus diesem Grund kann die Schlafqualität durch das Schlafen in einem kalten Raum verbessert werden. Leider bedeutet dies oft, dass wir uns durch das Aufwachen in einem kalten Raum in der Regel auch schläfriger fühlen und länger im Bett bleiben möchten.