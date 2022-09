Wie kümmern wir uns trotz Entfernung um andere?

1: Briefe schicken Da wir alle viel online unterwegs sind, ist es manchmal schön, offline miteinander zu kommunizieren. Schicken Sie Ihren Eltern, Geschwistern oder anderen Verwandten und Freunden einfach mal eine Karte!



2: Von Angesicht zu Angesicht sprechen

Verwenden Sie bei Anrufen die Kamera. Es gibt kaum etwas Besseres, als festzustellen, dass das Haus Ihrer Schwester ebenso unordentlich ist wie Ihr eigenes. Oder dass auch Ihr Kollege im bequemen Jogginganzug vor dem Computer sitzt. Vor allem aber können Sie per Video besser sehen, wie sich jemand wirklich fühlt. Verwenden Sie also Facetime, WhatsApp, Messenger, Zoom, Skype, Google Hangout – was auch immer für beide Seiten funktioniert. 3: Eine Spritztour machen Ihre Großeltern dürfen das Altenheim nicht verlassen. Entwerfen Sie ein schönes Plakat oder ziehen Sie sich ein buntes oder lustiges Outfit an und fahren Sie im Auto vorbei. Diese Momente bleiben in Erinnerung. Ihre Großeltern leben noch zu Hause? Nehmen Sie einen Stuhl mit und stellen Sie ihn auf die Terrasse oder vor die Haustür, um sich auf sichere Distanz zu unterhalten. Es ist wichtig, dass sie nicht vereinsamen, und ein solches Gespräch kann dabei hilfreich sein – und natürlich auch für Sie selbst! 4: Essen ausliefern Werden Sie beim Kochen kreativ oder bereiten Sie einfach einen großen Topf Spaghettisauce zu, den Sie Ihren Großeltern vor die Tür stellen. Oder überraschen Sie einen älteren Nachbarn mit einem lecken selbstgemachten Gericht. So können Sie ganz einfach jemandem eine Freude machen und dabei für gesundes Essen sorgen.