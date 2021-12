Es stimmt, dass es schwierig sein kann, einen schönen Weihnachtslook zu gestalten. Aber die richtigen Hilfsmittel machen Ihr Leben viel einfacher. Ehrlich gesagt: Mehr Stress ist das Letzte, was Sie in der wunderbarsten Zeit des Jahres brauchen. Das benötigen Sie an Ihrem Frisiertisch:

Einen Kamm oder eine Haarbürste , um Knoten im Haar zu entfernen.

Haarklammern zum Sichern von Flechtfrisuren oder Haarsträhnen.

Haarbänder zum Befestigen von Pferdeschwänzen oder Flechtfrisuren.

Haarglätter zum Locken oder Glätten Ihres Haars – Ja, ein Gerät wie der Einenzum Locken oder Glätten Ihres Haars – Ja, ein Gerät wie der MoistureProtect Haarglätter kann beides!

Haartrockner zum Trocknen in letzter Minute. Einenzum Trocknen in letzter Minute.

Volumenpuder , um weichem, dünnem Haar Struktur zu verleihen.

Accessoires: Weihnachtliche Schleifen, Stirnbänder, Bänder und sogar Glitzer – es kann nicht zu verrückt sein.