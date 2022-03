Allgemeine Geschäftsbedingungen

Philips DA gewährleistet die Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit der gelieferten Produkte über einen Zeitraum von 2 Jahren beginnend mit der Lieferung des Produkts an den Kunden.



Sollte ausnahmsweise ein Mangel auftreten, kann der Kunde sich telefonisch oder mittels E-Mail-Formular mit dem Philips DA Kundendienst in Verbindung setzen. Er hat dabei die Auftragsnummer anzugeben, die sich u.a. im E-Mail befindet, mit der Philips DA dem Kunden den Eingang der Bestellung bestätigt hat.



Im Falle eines Mangels wird Philips DA nach eigener Wahl das Produkt reparieren, austauschen oder den Kaufpreis des Produkts zurückerstatten. Der Austausch des Produkts kann sowohl in dasselbe als auch in ein mindestens vergleichbar ausgestattetes Modell erfolgen. Hierbei kann es sich um ein nach Herstellervorgaben aufbereitetes Gerät handeln, welches in Hinblick auf Leistung und Funktionsfähigkeit einem Neugerät entspricht. Der Austausch oder die Reparatur des Produkts begründet keine neue Garantie. Alle ausgetauschten Altgeräte und Teile werden Eigentum von Philips DA. Weitere Garantieansprüche, insbesondere Schadenersatzansprüche, sind ausgeschlossen.



Die Garantie wird insbesondere dann nicht gewährt, wenn:

• das Produkt nicht ordnungsgemäß, entsprechend der Gebrauchsanweisung im privaten Bereich in Betrieb genommen oder verwendet wurde;

• das Produkt in einer Weise verwendet oder gehandhabt wurde, von der in der Gebrauchsanweisung abgeraten oder vor der gewarnt wird;

• das Produkt unsachgemäß behandelt oder gepflegt wurde, insbesondere mit Mitteln oder Methoden, die physische oder oberflächliche Schäden (bspw. an Displays) zur Folge haben;

• die Typenbezeichnung und Seriennummer am Produkt geändert, gelöscht, entfernt oder auf andere Art unleserlich gemacht wurde;

• Reparaturen, Anpassungen oder Veränderungen am Produkt vorgenommen wurden von Personen oder Gesellschaften, die nicht durch Philips DA dazu autorisiert sind;

• Schäden vorhanden sind, die durch äußere Einflüsse (Blitz, Wasser, Feuer u. a.) oder durch unsachgemäße Behandlung entstanden sind;

• das Produkt ganz oder teilweise professionell oder gewerblich genutzt wurde;

• das Produkt eine geringe Arbeitsleistung aufweist, weil Ersatzteile und Zubehör verwendet wurden, die nicht von Philips DA hergestellt wurden;

• ein unsachgemäßer Transport (z. B. mit ungeeigneter Verpackung) einen Schaden verursacht hat oder das Produkt einen Sturzschaden erlitten hat;

• Verschmutzungen wie z. B. starke Staub‐ oder Nikotinbeläge in Lüftungsschlitzen, Lüftern, auf Displays, Lampen usw. die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen.



Die Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte oder Geräteteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und somit als Verschleißteile (z.B. Akkus) angesehen werden können.



Ein Produkt wird nicht als defekt angesehen, wenn eine Veränderung oder Anpassung am Produkt vorgenommen wurde, um einen Einsatz des Produkts zu ermöglichen, für den das Produkt in seiner ursprünglichen Spezifikation nicht vorgesehen war (z.B. Anpassung an eine andere Empfangs‐ oder Anschlussnorm).



Vor der Rücksendung eines Produkts an Philips DA obliegt es dem Kunden, Daten und Einstellungen zu sichern. Philips DA übernimmt keine Verantwortung für verlorene oder beschädigte Daten und Programme, welche auf einem Medium des Produkts gespeichert waren, und die daraus resultierenden Folgen.



