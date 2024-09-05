Ist der Akku meiner Sonicare Zahnbürste austauschbar?

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Wenn sich Ihre Sonicare Zahnbürste nicht einschalten lässt, ist es unwahrscheinlich, dass das Problem durch einfaches Austauschen des Akkus behoben wird. Sie können hier einen Online-Garantieantrag für Unterstützung beim Erwerb eines Ersatzgeräts einreichen oder uns hier kontaktieren. Alle Sonicare Zahnbürsten und Zahnzwischenraumreiniger umfassen eine 2-Jahres-Garantie.
Der integrierte Akku kann zur Entsorgung entfernt werden. Anweisungen zum Entfernen des Akkus finden Sie unter Handbücher und Dokumentation für Ihr Produkt hier. Wenn Sie sich das Zerlegen von Elektronikgeräten nicht zutrauen, empfehlen wir Ihnen, bei Ihrer örtlichen Recycling- oder Reparaturwerkstatt Hilfe von einem Experten aufzusuchen.
Wir raten davon ab, den Akku selbst auszutauschen, da dies das Brandrisiko oder andere potenzielle Sicherheitsrisiken erhöhen kann.
Hinweis: Durch Öffnen der Zahnbürste erlischt die Produktgarantie.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: HX6600/12, HX6600/13, HX6500/23. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›
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