Kann ich mein Sonicare Ladegerät für andere Zahnbürsten verwenden?

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Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: HX7106/01 , HX3689/43 , HX3689/44 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›
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