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Kann ich mein Sonicare Ladegerät für andere Zahnbürsten verwenden?

Wir empfehlen die Verwendung des Ladegeräts, das im Lieferumfang Ihrer Philips Sonicare Zahnbürste enthalten ist. Einige Ladegerätmodelle sind ebenfalls austauschbar. Unten finden Sie die verschiedenen Ladegerätetypen, die für Ihre Sonicare Zahnbürste geeignet sind.

Hinweis: Wenn Sie sich in China wohnen und Ihre Zahnbürste vor dem 1. September 2024 gekauft haben, rufen Sie 4008 800 008 an, um Unterstützung zu erhalten.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: HX7106/01 , HX3689/43 , HX3689/44 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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