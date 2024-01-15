Philips Support Sind Philips AVENT Flaschen für den Gefrierschrank geeignet?

Ja, alle Philips Avent Kunststoffflaschen – vollständig montiert und verschlossen – können im Gefrierschrank aufbewahrt und für vorgekochte Lebensmittel verwendet werden.

Glasflaschen nicht im Gefrierschrank aufbewahren, da sie zerbrechen können.