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Wie überprüfe ich die Sicherheit meines Philips Avent Schnullers

Überprüfen Sie Ihren Philips Avent Schnuller vor jedem Gebrauch manuell. In diesem Anleitungsvideo erfahren Sie, wie Sie Ihren Philips Avent Schnuller einer Sicherheitsüberprüfung unterziehen können. Die gleichen Anweisungen gelten für den Philips Avent Soothie.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: SCF094/02 , SCF087/01 , SCF099/28 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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