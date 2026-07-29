Warum muss ich die Zutaten in meinem Philips Airfryer schütteln?

Die folgenden Informationen gelten nur für die Modelle HD9285, HD9860-HD9867, HD9875, HD9880, NA350, NA351 und NA352.



Beim Garen mit Voreinstellungen, Auto-Cook-Programmen oder Smart Chef-Programmen (je nach Modell Ihres Airfryers) geben einige Airfryer-Modelle einen Signalton aus, wenn die Speisen geschüttelt werden müssen. Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie in der Bedienungsanleitung, die Sie auch unter www.philips.com/supporteinsehen und herunterladen können. Die Modellnummer Ihres Airfryers finden Sie auf dem Aufkleber an der Unterseite des Geräts.





Konnte das Problem durch die oben genannten Lösungen behoben werden? Wenn dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich bitte an uns, um weitere Hilfe zu erhalten.