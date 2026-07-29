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Philips Support

Warum muss ich die Zutaten in meinem Philips Airfryer schütteln?

Wenn Speisen im Korb des Philips Airfryers in mehr als einer Schicht gegart werden, fördert das Schütteln die Zirkulation der Heißluft. Dabei können Sie auch die Farbe und den Garfortschritt der Zutaten überprüfen, um ein gleichmäßigeres Garergebnis zu erzielen.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: NA332/09 , NA555/09 , HD9952/00 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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