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So verwenden Sie Öl im Philips Airfryer

Während Ihr Philips Airfryer zum Kochen und Frittieren der Speisen kein Öl benötigt, können Sie eine knusprige Schicht erzeugen und den Geschmack Ihres Gerichts verbessern, indem Sie bei der Zubereitung Öl direkt zu den frischen Zutaten hinzufügen, z. B. frisch geschälte Kartoffeln oder Hähnchen.
Hinweis: Fügen Sie niemals Öl in die Pfanne des Airfryer hinzu.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: NA332/09 , NA555/09 , HD9952/00 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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