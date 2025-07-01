So verwenden Sie Öl im Philips Airfryer

Sie können jede Art von Grill-/Back-/Brat- oder Frittieröl in Ihrem Philips Airfryer verwenden. Außerdem können Sie auch tierische Fette verwenden.



Bitte beachten:

Geben Sie nur Öl zu den Zutaten und nicht direkt in die Pfanne des Airfryer.

Vorgebratene Speisen wie gefrorene Pommes frites, Chicken Nuggets, Frühlingsrollen usw. benötigen kein zusätzliches Öl.

Verwenden Sie keine kaltgepressten Öle, da diese bei hohen Temperaturen verbrennen.

Schälen Sie die Kartoffeln und schneiden Sie sie in die gewünschte Form. Weichen Sie die Kartoffeln in einer Schüssel Wasser mindestens 30 Minuten lang ein, nehmen Sie sie heraus und tupfen Sie sie mit Küchenpapier trocken. Geben Sie einen halben Esslöffel Öl in eine Schüssel. Geben Sie die Kartoffeln in die Schüssel und vermengen Sie diese, bis sie mit Öl bedeckt sind. Geben Sie die Kartoffeln mit einem Küchenutensil oder mit den Händen in den Korb des Airfryer.

Trocknen Sie die Außenseite der Speisen bei Bedarf mit Küchenpapier. Streichen Sie etwas Öl außen auf die Speisen oder verwenden Sie ein Ölspray. Nur einfach bestreichen. Überschüssiges Öl tropft während des Heißluftbratens in die Pfanne Ihres Airfryer.

Mischen Sie entweder etwas Öl zu Ihren Semmelbröseln, bevor Sie die Speisen in die Brösel legen, oder sprühen/pinseln Sie etwas Öl anschließend auf die Semmelbröselschicht.: Sie können auch Fleisch oder Geflügel marinieren, anstatt Öl außen aufzupinseln.Haben die oben genannten Lösungen das Problem gelöst? Wenn dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich bitte an uns, um weitere Hilfe zu erhalten.