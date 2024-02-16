Philips Support Welche tiefgekühlten Pommes frites kann ich im Philips Airfryer zubereiten?

Sie können alle Arten tiefgefrorener Pommes frites in Ihrem Philips Airfryer zubereiten, wie z. B. backfertige Pommes frites, Pommes frites zum Frittieren in der Fritteuse oder spezielle Airfryer Pommes frites. Einstellungen und Tipps zur Zubereitung von Pommes frites finden Sie in der HomeID App (www.home.id/app) und in der Bedienungsanleitung.