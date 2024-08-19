Welche Putzmodi gibt es für meine Sonicare Zahnbürste?

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Ihre Sonicare Zahnbürste verfügt über verschiedene Putzmodi. Diese Modi können je nach Zahnbürstenmodell variieren.
Der Standardmodus Ihrer Zahnbürste lautet Clean. Dieser Modus bietet eine Putzdauer von 2 Minuten und ist für den täglichen Gebrauch geeignet. Die weiteren Putzmodi sind:
|Modus
|Reinigungsdauer
|Vorteil
|Reinigung
|2 Minuten
|Für eine ausgezeichnete tägliche Reinigung.
|Deep Clean
|3 Minuten
|Ein längerer Modus für zusätzliche Zeit in allen Bereichen Ihres Mundes und eine belebende Tiefenreinigung.
|Deep Clean+
|2 Minuten/3 Minuten
|Ähnlich wie Deep Clean. Wenn Ihre Zahnbürste mit der App verbunden ist, läuft dieser Modus 2 Minuten lang. Wenn Ihre Zahnbürste nicht verbunden ist, läuft dieser Modus 3 Minuten lang.
|Weiß/Weiß +
|2 Minuten 40 Sekunden
|Zum Entfernen von oberflächlichen Verfärbungen und Polieren Ihrer vorderen Zähne für ein strahlenderes Lächeln.
|Zahnfleischpflege
|3 Minuten
|Perfekt für das Reinigen von Zähnen und Zahnfleisch
|Gum Health
|3 Minuten 20 Sekunden
|Ein längerer Modus, der Ihnen zusätzliche Zeit zum Reinigen Ihrer Backenzähne und zur Verbesserung der Gesundheit Ihres Zahnfleisches bietet
|Sensitiv
|2 Minuten
|Weiche Vibrationen für eine sanfte und dennoch effektive Reinigung für empfindliche Zähne und empfindliches Zahnfleisch
|Zungenpflege
|20 Sekunden
|Reinigen Sie Ihre Zunge mit dem TongueCare-Bürstenkopf.
|Polieren
|1 Minute
|Zum Aufhellen und Polieren Ihrer Zähnen
|Max Care
|3 Minuten
|Ein längeres Programm, das die Modi „Reinigen“ und „Massage“ für eine außergewöhnliche tägliche Reinigung mit einer zusätzlichen Zahnfleischmassage kombiniert.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: HX3689/43 , HX3689/44 , HX7106/01 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›
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