Philips Support Welche Putzmodi gibt es für meine Sonicare Zahnbürste?

Ihre Sonicare Zahnbürste verfügt über verschiedene Putzmodi. Diese Modi können je nach Zahnbürstenmodell variieren.

Der Standardmodus Ihrer Zahnbürste lautet Clean. Dieser Modus bietet eine Putzdauer von 2 Minuten und ist für den täglichen Gebrauch geeignet. Die weiteren Putzmodi sind:





Modus Reinigungsdauer Vorteil Reinigung 2 Minuten Für eine ausgezeichnete tägliche Reinigung. Deep Clean 3 Minuten Ein längerer Modus für zusätzliche Zeit in allen Bereichen Ihres Mundes und eine belebende Tiefenreinigung. Deep Clean+ 2 Minuten/3 Minuten Ähnlich wie Deep Clean. Wenn Ihre Zahnbürste mit der App verbunden ist, läuft dieser Modus 2 Minuten lang. Wenn Ihre Zahnbürste nicht verbunden ist, läuft dieser Modus 3 Minuten lang. Weiß/Weiß + 2 Minuten 40 Sekunden Zum Entfernen von oberflächlichen Verfärbungen und Polieren Ihrer vorderen Zähne für ein strahlenderes Lächeln. Zahnfleischpflege 3 Minuten Perfekt für das Reinigen von Zähnen und Zahnfleisch Gum Health 3 Minuten 20 Sekunden Ein längerer Modus, der Ihnen zusätzliche Zeit zum Reinigen Ihrer Backenzähne und zur Verbesserung der Gesundheit Ihres Zahnfleisches bietet Sensitiv 2 Minuten Weiche Vibrationen für eine sanfte und dennoch effektive Reinigung für empfindliche Zähne und empfindliches Zahnfleisch Zungenpflege 20 Sekunden Reinigen Sie Ihre Zunge mit dem TongueCare-Bürstenkopf. Polieren 1 Minute Zum Aufhellen und Polieren Ihrer Zähnen Max Care 3 Minuten Ein längeres Programm, das die Modi „Reinigen“ und „Massage“ für eine außergewöhnliche tägliche Reinigung mit einer zusätzlichen Zahnfleischmassage kombiniert.



