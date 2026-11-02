Muss ich den Philips Luftreiniger/Luftbefeuchter nach dem Filterwechsel zurücksetzen?

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Die Aktion des Zurücksetzens wird zum Aktivieren des Zählsystems der/des betreffenden Filter(s) benötigt. Darüber hinaus verfügt das Gerät über einen HealthyAirProtect-Alarm, der Sie warnt, wenn der Filter gereinigt (nur Filter 1) oder ersetzt werden muss. Wenn Sie das Gerät nach dem Auswechseln des Filters nicht zurücksetzen, weist Sie die Alarmfunktion in Hinblick auf die tatsächliche Lebensdauer viel zu früh darauf hin, den Filter auszuwechseln. Der HealthyAirProtect-Alarm und die HealthyAirProtect-Arretierung des Geräts gewährleisten, dass sich die Filter jederzeit in optimalem Zustand befinden, sodass Sie stets saubere Luft atmen können.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: AC3256/10, AC4080/10.
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