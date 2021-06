Der Filter muss gereinigt werden.

Wenn Sie den Filter reinigen möchten, schalten Sie zuerst Ihren Philips Entsafter aus. Reinigen Sie anschließend die Einfüllöffnung (in der Abbildung unten mit 5 markiert) und den Filter (in der Abbildung unten mit 3 markiert) des Geräts. Nachdem Sie die Reinigung abgeschlossen haben, verarbeiten Sie kleinere Mengen an Obst und/oder Gemüse.



Hat dieser Schritt das Problem nicht gelöst? Um weitere Hilfe zu erhalten, wenden Sie sich bitte an uns.