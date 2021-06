Der Groomer muss regelmäßig gereinigt werden, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Haare oder Schmutz können im Gerät stecken bleiben und die Leistung beeinträchtigen. Vor der Reinigung Ihres Groomers müssen Sie herausfinden, ob er nass gereinigt werden darf oder nur für die trockene Reinigung geeignet ist. Abwaschbare Groomer Diese sind mit einem aufgedruckten Wasserhahn- oder Duschsymbol versehen. Um diese Geräte zu reinigen, müssen die Aufsätze und die Schneideeinheit abgenommen und der darunterliegende Bereich mit Wasser gereinigt werden. Verwende keine Seifen oder Reinigungsmittel, da diese das Schutzfett auf dem Schneidegerät entfernen und die Leistung dadurch beeinträchtigt werden kann. Waschen und trocknen Sie die Aufsätze separat, bevor Sie sie wieder am Groomer anbringen. Nicht abwaschbare Groomer Diese Geräte sind mit einem durchkreuzten Wasserhahnsymbol versehen. Diese Geräte können nicht mit Wasser gereinigt werden. Wenn Sie die Aufsätze entfernen, reinigen Sie den darunterliegenden Bereich mit der im Lieferumfang enthaltenen kleinen Bürste, oder verwenden Sie ein Wattestäbchen. Nicht waschbare Groomer mit abwaschbaren Aufsätzen Einige Philips Trimmer sind nicht abwaschbar, die Aufsätze können jedoch gereinigt werden. Um diese Aufsätze zu reinigen, nimmst du die Aufsätze vom Gerät ab. Vergewissere dich, dass die Aufsätze vollständig trocken sind, bevor Du sie wieder auf den Groomer setzt. Sieh Dir das folgende Anleitungsvideo an, um zu erfahren, wie Du solche Geräte reinigst. Weitere detaillierte Anweisungen speziell für Ihr Modell finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Der Groomer ist nicht aufgeladen.

Wenn der Akku fast leer ist, kann sich das Betriebsgeräusch des Geräts ebenfalls ungewöhnlich anhören. Bitte laden Sie das Gerät vor jeder weiteren Verwendung vollständig auf.

Wenn Ihr Groomer mit AA-Einwegbatterien betrieben wird, ist es möglich, dass diese ersetzt werden müssen. Stelle beim Austauschen der Batterien sicher, dass Du die entsprechenden Batterien für das Gerät verwendest, wie in der Bedienungsanleitung angegeben. Mische keine unterschiedlichen Batterietypen oder alte und neue Batterien. Achte beim Einlegen der Batterien darauf, dass die Plus- und Minus-Pole in die richtige Richtung zeigen.

Wenn die oben beschriebenen Schritte das Problem nicht beheben, wende Dich bitte an uns, um weitere Hilfe zu erhalten.