Wie ändere ich die Geschwindigkeitsstufen an meinem Philips Epilierer?

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Es stehen zwei Geschwindigkeitsstufen zur Verfügung. Sie können die Drehzahl reduzieren oder erhöhen, indem Sie den Ein-/Ausschalter drücken oder den Schieber für die Geschwindigkeitsstufe nach oben schieben.
Wenn Sie den Ein-/Ausschalter einmal drücken, startet der Philips Epilierer den Betrieb mit hoher Geschwindigkeit (Stufe II). Wenn Sie den Ein-/Ausschalter erneut drücken, wechselt die Geschwindigkeit zu einer niedrigeren Stufe (Stufe I). Wenn Sie den Ein-/Ausschalter ein drittes Mal drücken, schaltet sich der Epilierer aus.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: BRE708/00, BRE749/00, BRE738/00. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›
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