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Welche BHs eignen sich am besten für die elektrische Philips Avent Milchpumpe?

Die Verwendung eines gut sitzenden BHs ist für ein angenehmes, schmerzfreies Abpumpen unerlässlich und unterstützt einen effizienten Milchfluss.

Beachten Sie die folgenden Hinweise für Ihr jeweiliges Modell.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: SCF495/11 , SCD553/11 , SCF554/11 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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