Was ist der Unterschied zwischen den Power-Flosser-Düsen?

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Düsen -ID
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F1
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F2
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F3
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Name der Düse:
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Standard
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Komfort
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Quad-Stream
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Vorteil
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Mit Wasserstrahl, um Ablagerungen und Plaque zu entfernen.
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Weiche Gummidüse für Komfort und einfache Positionierung für empfindliches Zahnfleisch
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Weiche Gummidüse, die Wasser in einen kreuzförmigen Strahl ausstößt, für eine sanfte Plaque-Entfernung und eine mühelose, gründliche Reinigung.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: HX3333/23, HX3072/00, HX3333/24. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›