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Wie bewahre ich das Zubehör meines Philips Nass-Staubsauger optimal auf?

Jeder Philips Nass-Staubsauger enthält einen Wasserbehälter und Mikrofaserpads. Befolgen Sie die untenstehenden Schritte (Schrittnummer gehört zur entsprechenden Abbildung) für eine optimale Aufbewahrung des Zubehörs nach jedem Gebrauch.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: XC8347/01, XC8349/01, XC8147/01. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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