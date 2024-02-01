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Wie tausche ich die Klinge meines Philips OneBlade ordnungsgemäß aus?

Sie können die Klinge Ihres OneBlade schnell austauschen, wenn sie keine überzeugenden Rasierergebnisse mehr liefert, indem Sie die folgenden Anweisungen befolgen.

Am Ende dieses Artikels finden Sie ein Video, das Ihnen weitere Tipps bietet.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: QP1924/24 , QP2834/23 , QP6551/15 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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