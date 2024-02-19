Philips Support Wo kann ich Rezepte für meinen Philips Airfryer finden?

Mit Ihrem Philips Airfryer können Sie köstliche Gerichte zubereiten. Es gibt mehrere Möglichkeiten, neue Rezepte zu finden, die Sie mit Ihrem Philips Airfryer zubereiten können. Hier finden Sie inspirierende Rezepte für Ihren Philips Airfryer: 1. In der HomeID App: für iOS und Android verfügbar. Weitere Informationen zur HomeID App finden Sie unter www.home.id/app.

2. Laden Sie sich das Rezeptheft für den Philips Airfryer herunter und lassen Sie sich von einfachen Airfryer-Rezepten inspirieren. Klicken Sie hier, um den Download zu starten. (Hinweis: Die Dateigröße beträgt 32 MB. Der Download kann einige Minuten dauern.)

3. Im Internet, in dem Sie nach Rezepten für den Philips Airfryer suchen

HomeID App herunterladen Sie können die HomeID App aus dem iOS App Store oder Google Play Store herunterladen, indem Sie den QR-Code unten scannen: