Philips Support Wie kann ich den Akku meiner Sonicare 9900 Prestige Zahnbürste sicher entsorgen?

Der Akku in Ihrer Sonicare 9900 Prestige Zahnbürste kann nicht ausgetauscht werden. Wenn Sie Ihre Sonicare 9900 Prestige Zahnbürste entsorgen, kann ein qualifizierter Fachmann den Akku entfernen und recyceln. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir nicht, den Akku selbst zu Hause zu entfernen.



Anweisungen für qualifizierte Fachleute zum sicheren Entfernen des integrierten Akkus finden Sie hier.