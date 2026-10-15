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Wie ändere ich die Intensitätsstufen meiner Sonicare Zahnbürste?

Sie können die Intensität Ihrer Sonicare Zahnbürste auf dem Handstück oder über die App ändern. Unten finden Sie verschiedene Möglichkeiten, wie Sie die Intensität Ihrer Sonicare Zahnbürste ändern können.  

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: HX7422/07, HX7420/12, HX7420/13. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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