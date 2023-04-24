Was ist das OneBlade Club Handstück-Abonnement?

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Der Philips OneBlade 360 Nutzungsplan ist Ihr Abonnement für den OneBlade selbst. Das Abonnement umfasst die monatliche Zahlung für 12 Monate. Danach können Sie das Gerät behalten.
Für Kunden in der Tschechischen Republik und Polen: nur das Ersatzklingen-Abonnement ist verfügbar. Verbraucher aus der Tschechischen Republik und Polen können das Handstück direkt kaufen, wenn sie sich für den OneBlade Club anmelden. Allerdings ist dort kein separater Nutzungsplan verfügbar.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: QP2734/20 , QP4631/65 , QP4530/30 .