Philips Support Wie kann ich mein OneBlade Club Nutzungsplan kündigen?

OneBlade Club-Abonnenten haben ein freiwilliges Rückgaberecht für Ihr OneBlade. Abonnenten können ihren OneBlade innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt zurückgeben. Der für das Handstück bezahlte Betrag wird Ihnen vollständig erstattet.



Nach 30 Tagen können Sie Ihr Handstück-Abonnement kündigen, indem Sie sich bei Ihrem OneBlade Club-Konto anmelden. Zukünftige Zahlungen werden storniert, sobald das Gerät mindestens zwei Tage vor dem nächsten Zahlungsdatum bei Philips eingegangen ist.



Klicken Sie unten auf Ihr Wohnsitzland, um auf Ihr OneBlade Club-Abonnement zuzugreifen:



Österreich

Belgien

Tschechische Republik

Frankreich

Deutschland

Italien

Niederlande

Portugal

Rumänien

Spanien

Schweden

Vereinigtes Königreich

USA



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Bitte beachten Sie: Für Kunden in der Tschechischen Republik und Polen unterscheidet sich der Rückgabeprozess. Sie können Ihr Abonnement jederzeit kündigen, indem Sie die Anweisungen zur Rückgabe hier befolgen.



Wenn Sie noch Fragen zum OneBlade Club haben, kontaktieren Sie uns.