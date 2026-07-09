Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Wenn Ihr Philips OneBlade 360 defekt ist, können Sie auf der Philips Website eine Reparatur oder den Austausch beantragen. Tritt der Defekt während der Abonnementfrist auf, ist die Reparatur oder der Austausch in der Regel kostenlos.
Wenn das Gerät während des Abonnementzeitraums verloren geht, gestohlen oder aufgrund unsachgemäßer Verwendung beschädigt wird, kann Ihnen der volle Verkaufspreis in Rechnung gestellt werden.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: QP4530/30 .
Was geschieht, wenn mein OneBlade Club-Gerät kaputtgeht oder beschädigt ist?
Wie sehe ich die volle Aufladung des Philips OneBlade?
Was ist das OneBlade Club Ersatzklingen-Abonnement?
Wie kann ich meine Daten in der Philips OneBlade App löschen oder exportieren?
Kann ich meinen Philips OneBlade verwenden, wenn er an eine Steckdose angeschlossen ist?