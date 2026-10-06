Können die Wasserbehälter des Philips AquaTrio Staubsaugers in der Spülmaschine gereinigt werden?

Der Staubbehälter des Philips AquaTrio Staubsaugers der Serie 9000 ist nicht spülmaschinenfest.



Um eine optimale Leistung zu erzielen, reinigen Sie den Staubbehälter jedes Mal, wenn Sie ihn entleeren, und befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Entfernen Sie das Filtergehäuse einschließlich des Schaumstofffilters (siehe Abbildung 1).

2. Leeren Sie den Staubbehälter in einen Abfallbehälter (siehe Abbildung 2) aus.

3. Spülen Sie die Innenseite des Staubbehälters und die Zyklonkammer unter fließendem Wasser (siehe Abbildung 3).

Hinweis: Reigen Sie den Staubbehälter nicht in der Spülmaschine!

4. Warten Sie, bis der Staubbehälter und die Zyklonkammer vollständig getrocknet sind (siehe Abbildung 4).

5. Bringen Sie das Filtergehäuse mit dem Schaumstofffilter wieder an, wenn der Staubbehälter vollständig getrocknet ist (siehe Abbildung 5).

6. Verbinden Sie das 3-in-1-Handgerät wieder mit dem Staubbehälter (siehe Abbildung 6).

Hinweis: Verbinden Sie das 3-in-1-Handgerät nicht ohne die Filterhalterung mit dem Schaumstofffilter mit dem Staubbehälter.

