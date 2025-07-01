ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Support-Homepage

Philips Support

Kann ich den Philips AquaTrio Staubsauger auf allen Böden und Teppichen verwenden?

Um mehr darüber zu erfahren, auf welchen Oberflächen, Sie Ihren Philips AquaTrio der Serie 7000 oder 9000 verwenden können, lesen Sie unseren Artikel unten.

AquaTrio 7000 und 9000

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: XW9384/01, XW7110/01, XW9385/01. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Kontaktaufnahme zu Philips

Wir helfen Ihnen gerne weiter

Suchen Sie nach etwas anderem?

Entdecken Sie alle Optionen für den Philips Support

Support-Homepage