ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Support-Homepage

Philips Support

Wie setze ich die Baby- oder Elterneinheit meines Philips Avent Kabelgebundenen Babyphones zurück?

Um die Baby-Einheit zurückzusetzen, halten Sie den Ein-/Ausschalter 10 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeige blinkt orange und grün und die Baby-Einheit wird neu gestartet. Die Rücksetzung auf die Werkseinstellungen ist abgeschlossen, sobald die Anzeige dauerhaft grün leuchtet.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Elterneinheit zurückzusetzen:

  1. Halten Sie die Modustaste und die Taste für die Gegensprechfunktion 10 Sekunden lang gedrückt.

Sobald die Popup-Meldung "Elterneinheit zurücksetzen" angezeigt wird, drücken Sie die Bestätigungstaste. Die Elterneinheit wird zurückgesetzt.

Zurücksetzen der Avent Elterneinheit

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: SCD951/26 , SCD953/26 , SCD921/26 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Kontaktaufnahme zu Philips

Wir helfen Ihnen gerne weiter

Suchen Sie nach etwas anderem?

Entdecken Sie alle Optionen für den Philips Support

Support-Homepage