Philips Support Wie setze ich die Baby- oder Elterneinheit meines Philips Avent Kabelgebundenen Babyphones zurück?

Um die Baby-Einheit zurückzusetzen, halten Sie den Ein-/Ausschalter 10 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeige blinkt orange und grün und die Baby-Einheit wird neu gestartet. Die Rücksetzung auf die Werkseinstellungen ist abgeschlossen, sobald die Anzeige dauerhaft grün leuchtet.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Elterneinheit zurückzusetzen:

Halten Sie die Modustaste und die Taste für die Gegensprechfunktion 10 Sekunden lang gedrückt.

Sobald die Popup-Meldung "Elterneinheit zurücksetzen" angezeigt wird, drücken Sie die Bestätigungstaste. Die Elterneinheit wird zurückgesetzt.