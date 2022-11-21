Wie setze ich die Baby- oder Elterneinheit meines Philips Avent Kabelgebundenen Babyphones zurück?

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Um die Baby-Einheit zurückzusetzen, halten Sie den Ein-/Ausschalter 10 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeige blinkt orange und grün und die Baby-Einheit wird neu gestartet. Die Rücksetzung auf die Werkseinstellungen ist abgeschlossen, sobald die Anzeige dauerhaft grün leuchtet.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Elterneinheit zurückzusetzen:
Sobald die Popup-Meldung "Elterneinheit zurücksetzen" angezeigt wird, drücken Sie die Bestätigungstaste. Die Elterneinheit wird zurückgesetzt.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: SCD951/26 , SCD953/26 , SCD921/26 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›
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