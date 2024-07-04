Ist der Wasserbehälter meines Philips HomeRun Saugroboters spülmaschinenfest?
Der Wasserbehälter Ihres Philips HomeRun Saug-Wischroboters kann nicht in der Spülmaschine gereinigt werden. Im folgenden Artikel erfahren Sie, wie Sie ihn reinigen können.
Die folgenden Informationen gelten für Modelle der 7000er Serie.
Drücken Sie die Entriegelungstaste des Wasserbehälters und schieben Sie ihn aus dem Roboter (siehe Abbildung unten).
Öffnen Sie die Kappe des Wasserbehälters.
Spülen Sie die Außenseite des Wasserbehälters mit Wasser ab und trocknen Sie ihn mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.
Sehen Sie sich das Video Ihres Robotermodells an, um Schritt-für-Schritt-Wartungsinformationen zu erhalten.
Die folgenden Informationen gelten für Modelle der 3000er Serie.
Drücken Sie die Entriegelungstaste für den Wassertank und ziehen Sie den Wasserbehälter aus dem Roboter heraus (siehe Abbildung A).
Entfernen Sie den Staubbehälter vom Wasserbehälter (siehe Abbildung B).
Spülen Sie den Wasserbehälter mit Leitungswasser aus und trocknen Sie die Außenseite mit einem Tuch (siehe Abbildung C). Hinweis: Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.
Lassen Sie die Verschlusskappe des Wasserbehälters geöffnet und trocknen Sie die Innenseite an der Luft.
Setzen Sie den Staubbehälter wieder in den Wasserbehälter ein (siehe Abb. D).
Befüllen Sie den Wasserbehälter und setzen Sie ihn wieder ein (siehe Abbildung E).
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Außenseite des Wassertanks trocken ist, und verwenden Sie keine Reinigungsmittel.
Bitte sehen Sie sich die folgenden Videos für die schrittweise Wartung nach Ihrem Robotermodell an. Wenn sich das Problem anhand der obenstehenden Lösungen nicht beheben lässt, wenden Sie sich für weitere Hilfe bitte an uns.
Da die Wasserbehälter der Series 2000 und 2100 etwas anders sind, finden Sie nachfolgend entsprechende Schritte für Ihr Modell. Die nachfolgenden Schritte gelten für die Reinigung des Wasserbehälters für XU2000 Modelle:
Drücken Sie die Entriegelungstaste des Wasserbehälters und schieben Sie ihn aus dem Roboter (siehe Abb. 1A).
Entfernen Sie den Staubbehälter aus dem Wasserbehälter (siehe Abb. 1B).
Spülen Sie den Wasserbehälter mit Leitungswasser aus und trocknen Sie die Außenseite des Wasserbehälters mit einem Tuch (siehe Abb. 1C). Hinweis: Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.
Lassen Sie die Verschlusskappe des Wasserbehälters geöffnet und trocknen Sie die Innenseite an der Luft.
Setzen Sie den Staubbehälter wieder in den Wasserbehälter ein (siehe Abb. 1D).
Füllen Sie den Wasserbehälter und setzen Sie in wieder ein (siehe Abb. 1E).
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Außenseite des Wasserbehälters trocken ist und verwenden Sie keine Reinigungsmittel.
Sehen Sie sich das Video Ihres Robotermodells an, um Schritt-für-Schritt-Wartungsinformationen zu erhalten.
Die nachfolgenden Schritte gelten für die Reinigung des Wasserbehälters für XU2100 Modelle (mit Station):
Drücken Sie die Entriegelungstaste des Wasserbehälters und schieben Sie ihn aus dem Roboter (siehe Abb. 2A).
Öffnen Sie den Deckel des Wasserbehälters. (siehe Abb. 2B).
Spülen Sie den Wasserbehälter mit Leitungswasser aus und trocknen Sie die Außenseite des Wasserbehälters mit einem Tuch (siehe Abb. 2C-2D-2E). Hinweis: Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.
Lassen Sie die Verschlusskappe des Wasserbehälters geöffnet und trocknen Sie die Innenseite an der Luft.
Füllen Sie den Wasserbehälter und setzen Sie in wieder ein (siehe Abb. 2F).
Die folgenden Informationen gelten für Modelle der 6000er Serie.
Lassen Sie zunächst das Schmutzwasser ab, indem Sie den Deckel am Behälter öffnen.
Öffnen Sie anschließend die Abdeckung für sauberes Wasser, und stellen Sie den Behälter unter den Wasserhahn, um ihn mit sauberem Wasser zu befüllen. Beobachten Sie den Wasserstand, um ein Überfüllen zu vermeiden.
Wenn Sie den Wasserbehälter reinigen müssen, lösen Sie die seitlichen Verriegelungen, und nehmen Sie den Wasserbehälter heraus. Spülen Sie Schmutz auf den Flächen mit sauberem Wasser ab oder wischen Sie ihn mit einem Tuch ab. Schrubben Sie jedoch nicht mit einer Bürste, um Schäden zu vermeiden.
Reinigen Sie den Schmutzwasserbehälter anschließend, indem Sie ihn mit Wasser abspülen oder den Schmutz von innen mit einer Bürste entfernen.
Wenn sich das Problem anhand der obenstehenden Lösungen nicht beheben lässt, wenden Sie sich für weitere Hilfe bitte an uns.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle:XU2000/10, XU2100/20, XU2000/20. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›