Philips Support So nutze ich das Menü meines kabellosen Philips Staubsaugers 7000/8000

Um herauszufinden, was Sie über das Menü auf dem Display Ihres kabellosen Philips Staubsaugers 7000 oder 8000 tun können, sehen Sie sich das Video unten an (0:00–1:03). Hinweis: Der Titel des Videos enthält die 8000er Serie, gilt jedoch für die 7000er Serie, die über dasselbe Menü verfügt.

