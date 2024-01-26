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Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: SCD643/26.
Warum fühlt sich meine vernetzbare Philips Avent Babykamera warm an?
Wie sicher sind die Daten auf meiner vernetzbaren Babykamera?
Wie stelle ich eine Verbindung zur Philips Avent Babykamera her?
Warum benötige ich ein Konto in der Philips Avent Baby Monitor+-App?
Wie stelle ich eine Verbindung zum Philips Avent Babyphone her?
Was sollte ich tun, bevor ich die vernetzbare Philips Avent Babykamera entsorge?
Wie verbinde ich meine Geräte mit der Philips Avent Baby Monitor+-App?
Wie ändere ich die Einstellungen für die Geräusch- und Bewegungsempfindlichkeit?
Kann ich meine Babykamera mit einer Elterneinheit eines anderen Babyphones verbinden?