ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Support-Homepage

Philips Support

Wie verbinde ich meine Geräte mit der Philips Avent Baby Monitor+-App?

Lesen Sie die folgenden Richtlinien, um zu erfahren, welche Geräte mit der Philips Avent Baby Monitor+-App kompatibel sind.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: SCD643/26.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Kontaktaufnahme zu Philips

Wir helfen Ihnen gerne weiter

Suchen Sie nach etwas anderem?

Entdecken Sie alle Optionen für den Philips Support

Support-Homepage