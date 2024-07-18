Warum enthält mein Philips Groomer/Trimmer/Haarschneider weißes Schmierfett?

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Während des Herstellungsprozesses fügt Philips dem rotierenden Metallstift unter dem Schneidelement vieler Haarschneider, Multigroomer und Bartschneider etwas weißes Schmierfett zu.
Dieses Schmierfett ist vorgesehen und soll den Stift während der gesamten Lebensdauer des Produkts schmieren.
Bitte beachten Sie:
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: HC3722/15, HC5722/15, HC5734/15. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›