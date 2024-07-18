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Warum enthält mein Philips Groomer/Trimmer/Haarschneider weißes Schmierfett?

Während des Herstellungsprozesses fügt Philips dem rotierenden Metallstift unter dem Schneidelement vieler Haarschneider, Multigroomer und Bartschneider etwas weißes Schmierfett zu.

Dieses Schmierfett ist vorgesehen und soll den Stift während der gesamten Lebensdauer des Produkts schmieren.

Bitte beachten Sie:

  • Um eine optimale Produktleistung zu gewährleisten, entfernen Sie dieses Schmierfett nicht.
  • Der Stift muss nicht zusätzlich geschmiert werden.
  • Das Schmierfett hält der routinemäßigen Reinigung des Produkts stand.

Warum enthält mein Philips Groomer/Trimmer/Haarschneider weißes Schmierfett?

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: HC3722/15, HC5722/15, HC5734/15. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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