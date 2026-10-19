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Wie rasiere oder trimme ich verschiedene Körperzonen, um die besten Ergebnisse zu erzielen?

Ihr Philips LadyShaver wird mit einem Rasieraufsatz und einem Trimmaufsatz geliefert. Sehen Sie sich die Videos an oder lesen Sie den Artikel unten, um zu erfahren, wie Sie verschiedene Bereiche Ihres Körpers rasieren oder trimmen können.

Einige Modelle verfügen über zwei Geschwindigkeitsstufen. Wählen Sie die Geschwindigkeitsstufe aus, die für den Bereich, den Sie rasieren möchten, am angenehmsten ist. Um die Geschwindigkeitsstufe zu ändern, wenn der LadyShaver eingeschaltet ist, drücken Sie den Ein-/Ausschalter erneut.

Schauen Sie im Karton oder in der Bedienungsanleitung nach, um zu sehen, welche Aufsätze im Lieferumfang Ihres Modells enthalten sind.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: BRL159/00, BRL138/00, BRL149/00. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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