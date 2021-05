Bevor Ihr Baby da ist, können Sie die Grundlagen des Stillens in einem Kurs vor Ort oder bei einer Hebamme erlernen, damit Sie später wissen, was auf Sie zukommt. Sie können sich auch mit Freunden oder Familienmitgliedern austauschen, die gestillt haben, und Ihren Partner und Ihre Familie bitten, sich von Anfang an zu beteiligen, damit Sie Unterstützung erhalten.