Philips AVENT - Stillen in der Öffentlichkeit

Unterwegs zu stillen ist bequem, hygienisch und für Ihr Baby die natürlichste und gesündeste Mahlzeit. Seien Sie also stolz auf sich, und schließen Sie sich der wachsenden Zahl an Müttern an, die aktiv die Akzeptanz für das Stillen in der Öffentlichkeit steigern. Schließlich ist dies ein wesentlicher Bestandteil des Alltag Ihres Babys.