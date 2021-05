Philips AVENT - Gesunde Ernährung in der Stillzeit

Wenn Ihr Eisenwert niedrig ist, können Sie Eisen als Nahrungsergänzung zu sich nehmen, um Müdigkeit zu verringern. Beziehen Sie auch eisenhaltige Lebensmittel in Ihre Stillernährung ein, beispielsweise rotes Fleisch, Getreide, gares Eigelb und grünes Blattgemüse. Vitamin C unterstützt Ihren Körper bei der Aufnahme von Eisen aus Eiern, Gemüse und Getreiden, daher sollten Sie auch auf ausreichend Vitamin C, z. B. in Kartoffeln, Zitrusfrüchten, Tomaten und Paprika, in Ihrer Ernährung achten.