Ein perfektes Paar: Tipps zur Auswahl der optimalen Milchpumpe

Wählen Sie die für Sie perfekte Milchpumpe

Nachdem Sie nun wissen, was Sie beachten sollten, werfen wir einen Blick auf die Merkmale der verschiedenen Pumpenarten.

Elektrische Komfort-Doppelmilchpumpe

Die elektrische Komfort-Doppelmilchpumpe ist die effizienteste der drei Pumpenarten. Ihre Anschaffungskosten sind zwar höher, dafür können Sie jedoch in kürzerer Zeit mehr Milch abpumpen. Somit eignet sie sich vor allem für Mütter, die täglich zuhause oder bei der Arbeit abpumpen möchten.

Optimal für: Mütter, die Zeit sparen möchten

Elektrische Komfort-Einzelmilchpumpe

Die elektrische Komfort-Einzelmilchpumpe ist die tragbarste Variante unter den elektrischen Pumpen. Sie bietet Ihnen das gleiche komfortable Design und die moderne Technologie der elektrischen Doppelmilchpumpe sowie einen Akkusatz, mit dem Sie auch dann abpumpen können, wenn keine Steckdose in der Nähe ist.

Optimal für: Mütter, die ein Allround-Gerät für jeden Tag benötigen

Komfort-Handmilchpumpe

Was Handmilchpumpen an Zeit verlieren, machen Sie durch ihre Tragbarkeit wieder wett. Sie wünschen sich eine leichte Pumpe, die in jede Handtasche passt, oder möchten nur hin und wieder abpumpen? Eine Handmilchpumpe bietet Ihnen Flexibilität und eine einfache Alternative.

Optimal für: Mütter, die eine tragbare Lösung für unterwegs benötigen oder nur gelegentlich abpumpen

Psssst

Sie sind sich immer noch nicht sicher, welche Milchpumpe am besten für Sie geeignet ist? Keine Panik. Manchmal ist es schwer, die eigenen Bedürfnisse genau vorauszuahnen. Aus diesem Grund lässt sich unsere elektrische Milchpumpe ganz einfach zu einer Handmilchpumpe umbauen. Wenn Sie also einmal eine Lösung für unterwegs benötigen, bringen Sie einfach einen Griff und eine Membran mit Schaft (beide online erhältlich) an Ihrer elektrischen Pumpe an – und schon sind Sie abmarschbereit!

