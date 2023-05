Robuste, langlebige LED-Beleuchtung

Sie möchten helle und elegante Leuchten, aber nicht ständig defekte Lampen austauschen müssen? Das ist eine große Schwäche herkömmlicher Signalleuchten – je stärker die Lampe, desto kürzer die Lebensdauer. Bei gleicher Lichtintensität halten LEDs viel länger. Philips Ultinon Pro3100 LED-Leuchten sind extrem langlebig mit einer Lebensdauer von 3.000 Stunden, was die Lebensdauer herkömmlicher W16W-Signallampen übertrifft (Philips WY21W 12V). Wenn Sie Ihre herkömmliche WY21W durch Philips Ultinon Pro3100 LED-Leuchten ersetzen, vermeiden Sie in Zukunft mehrfachen Austausch und sparen so Geld und Zeit.