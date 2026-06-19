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  • Ergonomisches Display zur Steigerung der Produktivität
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Eingestellt

BrillianceLCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

190BL1CB/00

Ergonomisches Display zur Steigerung der Produktivität
Mit Funktionen wie SmartImage, einem Frontstereolautsprecher, einem USB-Anschluss und dem Ergo-Fuß trägt der energiesparende Monitor 190BL1 zur Steigerung Ihrer Produktivität bei.
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Ergonomisches Display zur Steigerung der Produktivität

  • B-line

  • 48,3 cm

  • Format 16:10

LED-Technologie garantiert natürliche Farben

Weiße LEDs sind Halbleiter-Bauteile, die besonders schnell eine vollständige und dauerhafte Helligkeit erzeugen und so die Startzeit verkürzen. LEDs beinhalten kein Quecksilber, wodurch sie umweltschonend recycelt und entsorgt werden können. Außerdem ermöglichen LEDs eine bessere Steuerung des Dimmprozesses bei LCD-Hintergrundbeleuchtungen, was zu einem extrem hohen Kontrastverhältnis führt. Diese Technologie bietet zudem eine hervorragende Farbdarstellung dank der gleichmäßigen Helligkeit des Bildschirms.

70 mm höhenverstellbar für eine optimale Sitzposition

Der Compact Ergo Fuß ist ein benutzerfreundlicher Philips Monitorstandfuß, der durch seine vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten (schwenkbar, neigbar und höhenverstellbar) ein effizientes Arbeiten ermöglicht.

Schwenk- und neigbar für den idealen Betrachtungswinkel

Mit dem Schwenk- und Neigemechanismus des Standfußes kann der Monitor nach vorn oder hinten geschwenkt bzw. geneigt werden.

Technische Daten

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